Очередь грузовиков на выезд из региона в Литву увеличилась до 155 машин

По состоянию на 9:00 понедельника, 27 ноября, в очереди на выезд из Калининградской области в Литву находятся 155 грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.



«Выезда из РФ ожидает 130 грузовых транспортных средств, еще 25 находится на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками», — отметили в ведомстве. Согласно данным, которые приводит областная таможня, за сутки на выезд в Литву было оформлено 67 машин, на въезд в Калининградскую область — 113. По данным Росгранстроя, отставание в электронной очереди от зарезервированного времени составляет 57 часов.