Очередь грузовиков на выезд из региона в Литву увеличилась до 155 машин

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По состоянию на 9:00 понедельника, 27 ноября, в очереди на выезд из Калининградской области в Литву находятся 155 грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

«Выезда из РФ ожидает 130 грузовых транспортных средств, еще 25 находится на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками», — отметили в ведомстве. Согласно данным, которые приводит областная таможня, за сутки на выезд в Литву было оформлено 67 машин, на въезд в Калининградскую область — 113. По данным Росгранстроя, отставание в электронной очереди от зарезервированного времени составляет 57 часов.

Очереди на российско-литовской границе наблюдаются с 24 ноября. Накануне перед пунктом пропуска в Чернышевском, по данным Росгранстроя, находилось 90 машин. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков заявил, что Литва ввела усиленный контроль грузовых автомобилей, которые въезжают в республику со стороны Калининградской области.

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