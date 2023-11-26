Шендерюк-Жидков: Литва усилила контроль грузовиков, въезжающих из Калининградской области

Литва ввела усиленный контроль грузовых автомобилей, которые въезжают в республику со стороны Калининградской области. Об этом заявил сенатор Александр Шендерюк-Жидков, его слова приводит РИА Новости.



«Литва ввела усиленный контроль всех грузовых автомобилей, заходящих с территории Калининградской области, — утверждает Шендерюк-Жидков. — Это приводит к тому, что за сутки обрабатывается не более 60 автомобилей. В итоге на утро воскресенья в очереди уже порядка ста фур, и она постоянно увеличивается».

Накануне областная таможня проинформировала о том, что на границе вновь возникла очередь из грузовиков в связи с «замедленной работой литовских коллег». По данным ведомства, в субботу перед пунктом пропуска в Чернышевском находилось 80 машин. В таможне отметили, что официальных разъяснений от литовской стороны не поступало.

Утром в воскресенье Росгранстрой сообщил, что очередь выросла до 90 грузовиков, отставание от зарезервированного времени в электронной очереди составляет 41 час. В ведомстве также заявили, что пропуск транспорта «существенно ограничен литовской стороной».