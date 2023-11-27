Зоопарк нашёл подрядчика, готового заменить покрытие вдоль пруда дешевле, чем за 3 млн рублей

Калининградский зоопарк нашёл подрядчика для замены покрытия вдоль большого пруда. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



На участие в торгах была подана только одна заявка, комиссия признала её соответствующей требованиям заказчика. Договор заключают с калининградским ООО «Строительная компания Лавр». Фирма снизила начальную стоимость контракта на 300 тыс. рублей: с 3,1 до 2,8 млн.

Подрядчику предстоит демонтировать асфальтобетонное покрытие вдоль большого пруда и уложить террасную доску. Согласно проектной документации, для работ должна быть использована древесина хвойных пород. На устройство покрытия отводится 30 дней с момента заключения контракта. В ноябре в зоопарке начали ремонтировать тротуары.