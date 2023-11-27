Калининградстат: с начала года в регионе больше всего подорожали услуги

Все новости по теме: Инфляция

Цены и тарифы на услуги в октябре 2023 года по отношению к декабрю 2022 выросли в Калининградской области на 8,2%. При этом за месяц в этом сегменте рынка зафиксировано снижение стоимости на 0,2%. Такие данные приводит Калининградстат.

К примеру, тысяча километров полёта в салоне эконом класса самолёта обходилась в декабре 2022 года в 3,4 тыс. рублей. К октябрю 2023 года цена выросла до 5,3 тыс.

Стоимость непродовольственных товаров увеличилась в регионе с начала года на 6%, за месяц — на 0,38%. Килограмм стирального порошка в начале года можно было приобрести за 256 рублей, в октябре — за 275.

Продукты, по данным службы, подорожали с декабря 2022 в среднем на 3,7%, за месяц — на 1,3%. За килограмм мороженой неразделанной рыбы в 2022 году отдавали 294 рубля, в октябре 2023 цена выросла до 313 рублей. Подсолнечное масло и картофель, по данным Калининградстата, в текущем году подешевели.

Цена на помидоры в регионе за месяц выросла на треть. Стоимость килограмма бананов превысила 140 рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter