Калининградстат: с начала года в регионе больше всего подорожали услуги

Цены и тарифы на услуги в октябре 2023 года по отношению к декабрю 2022 выросли в Калининградской области на 8,2%. При этом за месяц в этом сегменте рынка зафиксировано снижение стоимости на 0,2%. Такие данные приводит Калининградстат.



К примеру, тысяча километров полёта в салоне эконом класса самолёта обходилась в декабре 2022 года в 3,4 тыс. рублей. К октябрю 2023 года цена выросла до 5,3 тыс.

Стоимость непродовольственных товаров увеличилась в регионе с начала года на 6%, за месяц — на 0,38%. Килограмм стирального порошка в начале года можно было приобрести за 256 рублей, в октябре — за 275.

Продукты, по данным службы, подорожали с декабря 2022 в среднем на 3,7%, за месяц — на 1,3%. За килограмм мороженой неразделанной рыбы в 2022 году отдавали 294 рубля, в октябре 2023 цена выросла до 313 рублей. Подсолнечное масло и картофель, по данным Калининградстата, в текущем году подешевели.

Цена на помидоры в регионе за месяц выросла на треть. Стоимость килограмма бананов превысила 140 рублей.