Горвласти рассказали, что мешает внедрить механизированную уборку тротуаров от снега

В Калининграде не все тротуары могут быть очищены от снега при помощи малой механизации. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова во время общения с журналистами после оперативного совещания в городской администрации.

«Мы понимаем, что мехуборка дает большую эффективность, — сообщила Дятлова, — Поэтому все дороги, которые сейчас строятся в Калининграде, уже под реконструкцию, под капитальный ремонт, мы на тротуарах усиливаем дорожное основание, таким образом, чтобы можно было выпускать технику малой механизации. Мы расставляем знаки, делаем съезды и заезды для техники».

Глава администрации объяснила, что необходимо сделать для начала мехобслуживания тротуара: «Убрать установленные знаки, перенести опоры освещения, сделать так, чтобы по ширине проходила техника, потому что не везде у нас так».

Елена Дятлова отметила, что использование малой механизации не способствует меньшим затратам: «Дешевле не получится, это не про экономию, это раз, то есть это про быстроту реагирования и про эффективность работы».

Глава комитета городского хозяйства Вадим Борисов, что на настоящий момент в городе работает десять единиц техники для уборки тротуаров.

Напомним, в последних числах ноября регион столкнулся со снегопадом. Ранее власти утверждали, что МУП «Чистота» трудится в усиленном режиме, однако в организации не хватает примерно половины дворников. В последние месяцы из-за обесценившегося рубля из региона начали уезжать трудовые мигранты.

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