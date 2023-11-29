Деформация культурного пространства: патриарх Кирилл выступил против массового притока мигрантов

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Патриарх Московский и Всея Руси выступил против массового притока трудовых мигрантов в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выступая на Всемирном русском народном соборе патриарх сообщил, что опыт культурной коммуникации между коренными населением и мигрантами складывается неудачно, что часто возникают сложности с тем, чтобы «договориться с национальными диаспорами и кланами, которые готовы не только горой вступиться за своего представителя, чтобы избавить его от справедливого наказания по закону, но и всячески мстить всем, кто посмел обратиться в правоохранительные органы, сообщая о преступлении».

Патриарх признал, что отток мигрантов из страны может привести к экономическим последствиям: «Это совсем не значит, что эти потоки не должны никак регулироваться и ограничиваться», — прокомментировал глава РПЦ.

Патриарх Кирилл обратил внимание, что увеличение числа мигрантов может привести к нарушению культурной целостности страны: «Массовый приток иммигрантов, не владеющих русским языком, не имеющих должных представлений о российской истории и культуре, о наших традициях и обычаях, а следовательно, неспособных и зачастую нежелающих интегрироваться в российское общество, меняет облик российских городов, приводит к деформации единого правового, культурного, языкового пространства страны».

Напомним, в последние месяцы из-за обесценившегося рубля из региона начали уезжать трудовые мигранты, что может негативно сказаться на состоянии экономики Калининградской области. В конце ноября Калининград столкнулся со снегопадами, однако, как выяснилось, в городе не хватает примерно половины дворников. Губернатор Антон Алиханов заявлял о планах областных властей привлекать на освободившиеся после отъезда мигрантов рабочие места русских, которые, как предполагают власти, будут переезжать в регион (как на ПМЖ, там и на заработки) из соседних стран Европы.

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