В Калининграде прошел одиночный пикет против запрета абортов (фото)

В центре Калининграда в среду, 29 ноября, прошел одиночный пикет против запрета абортов. Активист с самодельным плакатом «Аборт — это не правонарушение» стоял рядом с Драматическим театром, через дорогу от здания регионального правительства.



Напомним, что неделю назад депутаты регионального заксобрания приняли закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Калининградской области». Тогда против выступили всего трое.

Авторами законопроекта выступили восемь представителей партии «Единая Россия»: спикер Андрей Кропоткин, его заместители Лариса Швалкене и Валерий Ланин, депутаты Нина Федорова, Ольга Краснова, Дмитрий Киселев, Вадим Снигирев и Александр Никулин. В пояснительной записке указано, что закон должен способствовать «возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций». Нарушение законопроекта предполагает «административную ответственность в соответствии с законодательством Калининградской области».

Кроме того, в середине сентября председатель областного заксобрания Андрей Кропоткин в своем телеграм-канале сообщил, что в Калининградской области намерены разработать меры по запрету абортов в частных клиниках.