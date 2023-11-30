Горвласти планируют спилить «свадебные» замки на перилах мостов в 2024 году

Городские власти планируют удалить замки с перил Высокого и Юбилейного мостов в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в комментариях в телеграм-канале «Нового Калининграда».



Как объяснил представитель администрации, демонтаж замков происходит из-за их большого веса и давления, оказываемого на конструкции перил. «Демонтаж замков выполняется при опасении превышения весовой нагрузки на перила. Например, с Медового моста в последний раз срезали полторы тонны „свадебных“ замков. Как уточняют специалисты, в первую очередь демонтаж проводится на разводных пролётах мостов», — сказал он.

Городские власти периодически избавляются от замков на перилах мостов. В марте 2018 года при реконструкции Медового моста с него были срезаны замки, общий вес которых составил около двух тонн. В 2017 году городской администрацией была выдвинута идея о создании металлического «Дерева любви» для их размещения, но позже от нее решили отказаться.