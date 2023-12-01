В Калининграде начала действовать новая маршрутная сеть

В Калининграде начала действовать новая маршрутная сеть
Фото из архива Нового Калининграда
Все новости по теме: Транспортные проблемы

С 1 декабря в Калининграде начала действовать новая маршрутная сеть. По итогам торгов администрация заключила с перевозчиками 28 контрактов. Власти пообещали, что с декабря доля автобусов большого класса увеличится с 40% до 45%.

В городе вводится новый маршрут № 70 «Ул. Согласия — ул. Тихоокеанская», который будут обслуживать микроавтобусы. Транспорт пойдет по Советскому проспекту и путепроводу на улицу Гайдара. Протяженность маршрута составит 18,5 км, по нему будут курсировать 12 микроавтобусов. По данным мэрии, интервал движения составит 12 минут.

Как сообщали ранее в администрации, с декабря также продлевается маршрут № 7*, чтобы жители могли доехать до Пенькового озера. Автобусы будут следовать по улицам Морозова, Печатной, Большой Окружной и Коммунистической. Интервал движения составит 18-21 минуту. На маршруте № 31 конечная остановка автобуса переносится в район магазина «Пятерочка» (ул. А. Невского, 220).

Маршруты с автобусами большого класса в ближайшие три года будут обслуживать муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс», группа компаний «Вест Лайн», ООО «Тотем», ИП Лазуткина, ИП Койков и ИП Фомин. К «Калининград-ГорТрансу» с декабря переходит маршрут № 18 «Микрорайон Прибрежный — 1-я Большая Окружная», который до этого обслуживал ИП Фомин, и маршрут № 31 «Микрорайон Чкаловск — 4-я Большая Окружная», где работал транспорт ИП Лагуткиной (этот предприниматель теперь будет обслуживать маршрут № 3 «Ул. Кошевого — ул. Брусничная»).

Направления, по которым курсируют автобусы малого класса, сохраняются за ИП Скиба, ООО «Маршрутное такси 2», «Балттрансавто один», «Вест Лайн 4» и ИП Костенко.

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