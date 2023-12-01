Облвласти выделяют 724 млн рублей на ремонт дороги до Нового Голубево

Власти Калининградской области выделяют порядка 724 млн рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги Калининград — Мамоново — станция Голубево. Информация об этом размещена на портале госзакупок.



Протяжённость участка, который предстоит отремонтировать победителю торгов, составляет 5,8 км. В стоимость, помимо ремонта дорожного полотна, включены подготовка территории строительства, демонтажные работы, вырубка деревьев, переустройство сетей газоснабжения, установка светофоров, устройство автобусных павильонов, работы по наружному освещению и озеленению. Ремонт дороги планируют завершить в октябре 2025 года.

Заказчик работ — ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Заявки на участие в торгах принимаются до 8 декабря. Итоги аукциона планируют подвести 12 декабря.

Улучшить транспортную доступность микрорайона Новое Голубево обещала в конце ноября министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина. Начать ремонт власти намерены в следующем году.