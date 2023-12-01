Облвласти выделяют 724 млн рублей на ремонт дороги до Нового Голубево

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Власти Калининградской области выделяют порядка 724 млн рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги Калининград — Мамоново — станция Голубево. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Протяжённость участка, который предстоит отремонтировать победителю торгов, составляет 5,8 км. В стоимость, помимо ремонта дорожного полотна, включены подготовка территории строительства, демонтажные работы, вырубка деревьев, переустройство сетей газоснабжения, установка светофоров, устройство автобусных павильонов, работы по наружному освещению и озеленению. Ремонт дороги планируют завершить в октябре 2025 года.

Заказчик работ — ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Заявки на участие в торгах принимаются до 8 декабря. Итоги аукциона планируют подвести 12 декабря.

Улучшить транспортную доступность микрорайона Новое Голубево обещала в конце ноября министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина. Начать ремонт власти намерены в следующем году.

Также местным жителям обещают организовать подвоз до платформы к пригородным поездам, курсирующим на мамоновском направлении. Ранее Евгения Кукушкина уже поднимала вопрос транспортной доступности посёлков Нового Голубево и Ласкино и обещала ввести маршруты из Калининграда по Гурьевскому округу, захватывающие эти населенные пункты.

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