В концертном зале Дома искусств завершается ремонт (фото)

Фото: Telegram-канал главы администрации Калининграда Елены Дятловой

В концертном зале Дома искусств завершается ремонт. Об этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила в своём Telegram-канале в субботу, 2 декабря.



Работы, по данным сити-менеджера, завершены практически на 90%. В настоящее время рабочие монтируют декорации. Осталось установить новые кресла, которые учреждение уже получило, и до конца оформить сцену.

Артисты начнут проводить репетиции в обновлённом зале с 15 декабря. «Как и планировали, новогоднее представление — сказку „Снежная королева“, калининградцы будут смотреть уже в обновленном зале», — сообщила Дятлова. Премьера намечена на 25 декабря.

Ранее сообщалось о том, что на боковом фасаде Дома искусств к середине декабря планируют установить 8-метровый экран. В ноябре учреждение провело соответствующую закупку. Начальная цена оборудования составляла 6,2 млн рублей. Поставить экран по наименьшей стоимости во время торгов предложило ООО «Альянс». Ценовое предложение компании составило порядка 4,7 млн рублей. Сведения о заключении контракта на портале госзакупок размещены не были.

Капитальный ремонт в Доме искусств проводится впервые с момента постройки в 1975 году. На проведение работ было разыграно два аукциона: один на ремонт фасада, крылец и освещение фасада (первоначальная цена контракта 61 005 521 рублей), а второй — на капремонт зрительного зала (первоначальная цена 17 578 419 рублей). В первом случае победителем стала компания ООО «СК МД», снизившая цену до 59 990 000 рублей, а во втором — компания «ЮС СТРОЙ», согласившаяся выполнить работы за 13 271 706,10 рублей.