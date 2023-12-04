Алиханов заявил, что не давал калининградцам советов по покупке яиц

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Губернатор Антон Алиханов заявил, что не советовал жителям региона покупать средние и мелкие яйца вместо крупных. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отвечая на комментарий пользователя.

«Не советовал [покупать средние и мелкие яйца]. Отвечал на вопрос о ценах. В стране было много вспышек птичьего гриппа, поголовье пострадало. Отсюда рост цен. Местный производитель снизил цены на определенную категорию в своей торговой сети, сказал, что можно покупать их, многие считают их более полезными, чем крупные», — пояснил Алиханов.

По время прямой линии на ГТРК «Калининград» 29 ноября губернатор, комментируя рост цен на яйца, сказал: «Всем советую не брать крупные, а брать средние или мелкие — они для здоровья полезнее». Он также сообщил, что сравнил цены на эту продукцию в Санкт-Петербурге и Калининградской области. «Мы находимся, к сожалению или к счастью, в том же ценовом диапазоне, что и другие регионы страны», — пояснил тогда Алиханов, добавив, что за ситуацией следит региональное управление ФАС.

По данным Калининградстата, в октябре стоимость яиц в регионе выросла в годовом выражении на 19%. Ранее областные власти сообщили, что договорились с крупнейшими производителями и поставщиками об удержании отпускных цен на яйца второй категории. Антон Алиханов заявлял, что владельцы агрохолдинга «Долгов групп» «под шумок» вышли из договоренности о фиксации цен.

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