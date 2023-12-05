Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой

Верховный суд оставил в силе приговор Московского областного суда осужденным по обвинению в убийстве младенца врачам из Калининграда Елене Белой и Элине Сушкевич. В сентябре прошлого года их осудили на 9,5 года и 9 лет колонии соответственно. Об этом сообщает во вторник, 5 декабря, ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



«Приговор Белой и Сушкевич оставлен без изменений», — сказала собеседница агентства. Защита добивалась в кассации отмены приговора.

Адвокаты Элины Сушкевич и Елены Белой подали кассационные жалобы в Верховный суд на приговор Мособлсуда в августе. В мае 2021 года апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор врачам, которых обвиняли в убийстве новорожденного.

В августе 2022 года, после повторного рассмотрения дела, коллегия присяжных признала Елену Белую и Элину Сушкевич виновными в гибели новорожденного и недостойными снисхождения.

В сентябре того же года Мособлсуд вынес медикам обвинительный приговор. Сушкевич было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Белой — 9,5 лет.