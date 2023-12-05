Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой

Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой
Элина Сушкевич и Елена Белая. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Дело Елены Белой и Элины Сушкевич

Верховный суд оставил в силе приговор Московского областного суда осужденным по обвинению в убийстве младенца врачам из Калининграда Елене Белой и Элине Сушкевич. В сентябре прошлого года их осудили на 9,5 года и 9 лет колонии соответственно. Об этом сообщает во вторник, 5 декабря, ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приговор Белой и Сушкевич оставлен без изменений», — сказала собеседница агентства. Защита добивалась в кассации отмены приговора.

Адвокаты Элины Сушкевич и Елены Белой подали кассационные жалобы в Верховный суд на приговор Мособлсуда в августе. В мае 2021 года апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор врачам, которых обвиняли в убийстве новорожденного.

В августе 2022 года, после повторного рассмотрения дела, коллегия присяжных признала Елену Белую и Элину Сушкевич виновными в гибели новорожденного и недостойными снисхождения. 

В сентябре того же года Мособлсуд вынес медикам обвинительный приговор. Сушкевич было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Белой — 9,5 лет.

Защита осужденных врачей обжаловала приговор. Четверо присяжных, выносивших вердикт по делу калининградских медиков, сообщали в апелляции о давлении со стороны председательствующего судьи. Несмотря на это, первый апелляционный суд в Москве оставил в силе обвинительный приговор.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter