Созданием «Круга здоровья» в Пионерском займется скандальная компания «Мириам»

Власти Пионерского заключают контракт на благоустройство парковой и прибрежной территории по проекту «Круг здоровья», победившему в федеральном конкурсе, с компанией «Мириам». Эта фирма занимается в числе прочего «реконструкцией» поликлиники на ул. Расковой в Калининграде. Информация о результатах торгов опубликована на портале госзакупок.



На аукцион было подано две заявки, одну из них признали не соответствующей требованиям. В частности комиссия указала, что претендент не подтвердил наличие необходимого опыта. Компания «Мириам», чью заявку приняли, снизила начальную цену на 7,9 млн рублей, согласившись выполнить работы за 167,7 млн.

Проект «Круг здоровья» предполагает благоустройство пляжа и парковых зон, которые будут связаны между собой пешеходными маршрутами. Согласно техзаданию, от подрядчика требуется установить новые раздевалки, обустроить мостик, зону отдыха и две пляжных тропы.

Кроме того, предусмотрено создание площадок для скейтбординга, паркура и баскетбола. В нижней части парка планируют создать несколько смотровых площадок и тропу здоровья, в верхней — танцплощадку, велодорожку и несколько детских игровых площадок. Согласно проекту контракта, работы должны быть выполнены до 30 сентября 2024 года.