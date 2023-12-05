Глава администрации Черняховска: в 2023 году турпоток в муниципалитет вырос примерно в три раза

В 2023 году количество туристов, посетивших Черняховск, выросло в три раза по сравнению с результатами прошедших лет. Об этом рассказал глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев в интервью радиостанции «Балтик Плюс».



«Мы понимаем сегодня перспективы этого направления, потому что об этом много раз говорили в правительстве, это одно из направлений, именно туристическое, развития востока области. Мы по итогам уходящего года прибавили в турпотоке примерно в три раза», — сообщил Сергей Булычев.

Напомним, ранее в Черняховске начали капитально ремонтировать целые жилые кварталы исторической застройки. В городе наращивают номерной гостиничный фонд. Например, процесс адаптации исторического здания больницы под гостиницу должен завершиться в 2024 году.