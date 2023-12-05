Глава администрации Черняховска: в 2023 году турпоток в муниципалитет вырос примерно в три раза

В 2023 году количество туристов, посетивших Черняховск, выросло в три раза по сравнению с результатами прошедших лет. Об этом рассказал глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев в интервью радиостанции «Балтик Плюс».

«Мы понимаем сегодня перспективы этого направления, потому что об этом много раз говорили в правительстве, это одно из направлений, именно туристическое, развития востока области. Мы по итогам уходящего года прибавили в турпотоке примерно в три раза», — сообщил Сергей Булычев.

Напомним, ранее в Черняховске начали капитально ремонтировать целые жилые кварталы исторической застройки. В городе наращивают номерной гостиничный фонд. Например, процесс адаптации исторического здания больницы под гостиницу должен завершиться в 2024 году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter