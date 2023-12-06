В зоопарке планируют отремонтировать вольеры на копытном ряду

Калининградский зоопарк ищет подрядчика для разработки проектной документации на ремонт наружных вольеров копытного ряда «Деревня». На работы выделено порядка 3 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.



Согласно техническому заданию, основанием для проектирования объекта стало предписание региональной Службы государственной охраны объектов культурного наследия об устранении выявленных нарушений обязательных требований в области сохранения ОКН от 19 ноября 2021 г. Напомним, «Достопримечательное место «Зоопарк» 1896 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения с 2007 года. Работы финансируются за счёт внебюджетных средств.

Шесть наружных вольеров, проект ремонта которых предстоит разработать подрядчику, расположены в северо-восточной части зоопарка и предназначены для уличного содержания бизонов, лам, верблюдов, овец, патагонских мар и других животных. От пешеходной зоны вольеры отделены рвами, оборудованными бетонными дорожками для стирания копыт. Согласно документам, в послевоенные годы и до настоящего времени на объекте неоднократно проводился ремонт и сохранились отдельные элементы довоенного периода.

При разработке проектно-сметной документации подрядчик должен предусмотреть поэтапное выполнение работ с одновременным ремонтом не более чем в двух вольерах, устройство водоёмов, ливневой и хозбытовой канализации, а также комплекс мер по защите деревьев. Проект должен гарантировать восстановление технического состояния объекта и предотвращение его дальнейшего разрушения.

Заявки на участие в закупке принимаются до 8 декабря, в тот же день планируют подвести итоги аукциона. На работы отводится 110 дней с момента заключения контракта.

В ближайшее время в зоопарке планируют заменить асфальтобетонное покрытие вдоль большого пруда на террасную доску. В ноябре в учреждении начали ремонтировать тротуары.