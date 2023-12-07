Проблемой закрытого слипа в Филинской бухте решил заняться вице-премьер Елисеев

Проблемой закрытого слипа в Филинской бухте решил заняться вице-премьер Елисеев
Сергей Елисеев и Виктория Шумилина. Фото пресс-службы областного правительства
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Региональные власти напомнили о теме восстановления слипа для рыбаков в Филинской бухте. Вопрос поднимался во время встречи первого областного вице-премьера Сергея Елисеева с главой регионального исполкома «Народного фронта» Викторией Шумилиной. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Обращаясь к Елисееву, Шумилина назвала вопрос, связанный со слипом, требующим «больших ресурсов». «Слип был убран. Но именно эта бухта является безопасным местом для рыбалки с лодок. Раньше в дни клёва сюда приезжали в день 300-400 автомобилей. Некоторые жители своим уловом кормят семьи. Для людей важно вернуть слип, оборудовать автостоянку, сделать дорогу», — сказала она. В ответ чиновник сообщил, что «вопрос на контроле правительства области, пути решения должны быть найдены». «У нас рыбацкий край, и, конечно, нужно предоставить жителям возможность заниматься ловом рыбы», — сказал вице-премьер.

«Сергей Елисеев дал поручение проработать решение по открытию слипа совместно с руководством администрации Светлогорского округа», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Проблема, связанная со слипом в Филинской бухте, обострилась в 2020 году — после того, как власти решили перекрыть доступ к воде для лодок из-за строительства детского спортивно-оздоровительного центра (демонтаж предусматривала проектная документация). В защиту самодельного слипа, который, по словам активистов, десятилетиями был самым удобным и популярным местом для спуска на воду рыбацких лодок, тогда стали проводить регулярные акции. При этом областные власти еще в 2021 году заявляли, что на месте кустарного спуска должен появиться новый. В июне 2023 года губернатор Антон Алиханов назвал строительство слипа «приоритетным» и оценил его в сумму от 70 до 100 млн рублей.

В январе 2022 года в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» в Министерстве спорта РФ подтвердили, что проект детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра в Филинской бухте не предусматривает размещение спуска для лодок на воду (слипа).

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