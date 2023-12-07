Эксперт: «калиточка» из Калининградской области в Европу закрылась — миграционный поток высох

Калининградская область в 2023 году начала испытывать проблемы с миграцией, это связано с ростом цен из-за проблем с доставкой грузов. Такое мнение высказала известный эксперт по экономике регионов профессор МГУ Наталья Зубаревич в эфире YouTube-канала «ГражданинЪ TV».



По словам Зубаревич, сейчас основные миграционные потоки в России направлены в московскую и питерскую агломерации, поскольку «там есть работа и перспективы для детей». «Еще был Калининград, но так было до 2023 года. Посмотрим. Уже по первой половине 2023 года миграционный прирост в Калининградскую область начал подзатухать. Причину мы прекрасно понимаем: раньше это была ворота-не ворота, но „калиточка“ в Европу. „Калиточка“ закрывалась постепенно. Закрылись поляки, в 2022 году окончательно закрыла Литва. И разговоры о том, [что] „да наши дети уже 5 раз были в Берлине, а до Москвы еще ни разу не доехали“, как-то они усохли. А теперь там все довольно сильно дорожает, потому что транзит через сопредельные страны ограничен, а возить паромами из Санкт-Петербурга дорогонько получается. Поэтому вот этот как бы привет с запада — миграционный [поток], видимо, будет усыхать», — сказала эксперт.