Алиханов — о нехватке рабочей силы: «Уровень кадровой проблемы большой»

Областные власти планируют справиться с нарастающим в регионе кадровым голодом путем переобучения имеющихся кадров и привлечения специалистов широкого профиля из ближайших стран. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время заседания правительства в среду, 5 декабря.



«Задача по набору персонала становится все более и более сложной к решению, поэтому я уже неоднократно говорил, что нам пора изменять программу релокации не только под высокооплачиваемых, но и вообще под всех специалистов, потому что уровень кадровой проблемы большой. Здесь опять мы все знаем есть какие решения: переобучение, переобразование, привоз людей. Что-то надо здесь уже в виде предложений сделать», — сообщил губернатор.

В ближайшие несколько лет в регионе планируют создать несколько крупных промышленных предприятий, в том числе это гигафабрика под Неманом от Росатома по производству литий-ионных аккумуляторов и сельскохозяйственные проекты группы компании «Атлантис».

В последнее время регион демонстрирует невысокие показатели безработицы при существенном (до 5 раз) превышении количества имеющихся вакансий над числом тех, кто стоит на бирже труда. Перспектива кадрового голода становится еще более явной из-за того, что по причине обесценившегося рубля из региона начали уезжать трудовые мигранты. При этом, как утверждают эксперты, нынешняя калининградская молодежь не спешит связывать свое профессиональное будущее с работой на производстве, предпочитая трудиться в активно развивающейся сфере гостеприимства.