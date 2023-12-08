Игоря Барышникова этапировали в исправительную колонию

Игоря Барышникова этапировали в исправительную колонию
Игорь Барышников. Фото: Екатерина Медведева / Новый Калининград

Осужденного по делу о фейках об армии РФ Игоря Барышникова этапировали в исправительную колонию №8 на проспекте Победы. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию также подтвердила адвокат Мария Бонцлер.

«Сейчас он находится в карантине. Ещё вчера он получил протоколы суда второй инстанции и не успел их прочесть. Сегодня вручили решение суда по апелляции и сразу же этапировали в ИК-8. Суд по апелляции был 21 ноября в 14:00. Только изготовили документы и сразу же отправили Игоря в этап», — отметил источник.

Ранее Калининградский областной суд оставил в силе приговор Игорю Барышникову. Активист получил 7,5 лет колонии общего режима по статье 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Его защитники планируют подать кассационную жалобу.

Напомним, первое в регионе уголовное дело по новой статье о распространении фейков о российской армии возбудили в начале мая 2022 года. Его фигурантом стал житель Советска Игорь Барышников. Изначально из-за постов в соцсети он подозревался в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ). Позже обвинение поменяли на более тяжелое — распространение фейков о российской армии или работе госорганов по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Активисту грозило до 10 лет лишения свободы.

В августе умерла 96-летняя мать Игоря Барышникова. Суд отказал ему в возможности посетить похороны матери под конвоем.

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