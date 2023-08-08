Умерла 96-летняя мать Игоря Барышникова, осужденного на 7,5 лет за фейки об армии РФ

В Советске умерла 96-летняя мать Игоря Барышникова, осужденного за фейки о российской армии на 7,5 лет колонии. Об этом «Новому Калининграду» сообщила адвокат Мария Бонцлер, представляющая интересы активиста.



По словам адвоката, пенсионерка скончалась днем в понедельник, 7 августа. Похороны назначены на среду, 9 августа. «Сейчас пытаемся получить разрешения, чтобы Игоря Барышникова можно было свозить на похороны», — рассказала Бонцлер.

Также смерть пенсионерки подтвердила дочь активиста Дарья Барышникова: «Вчера в 14 часов бабушка умерла во сне в своей постели. Мама при этом моя присутствовала».

22 июня Советский городской суд признал Игоря Барышникова виновным в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ) и назначил ему наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

«Это настоящая расправа!»: тяжелобольного жителя региона осудили на 7,5 лет за фейки об армии РФ

Судебное заседание этому по делу несколько раз откладывали из-за болезни Барышникова. По словам адвокатов, недавно лечащий врач подтвердил, что у активиста есть онкологическое заболевание и ему необходима срочная операция.

На иждивении активиста находилась 96-летняя больная мать. Помимо приговора суд вынес отдельное постановление (копия имеется в распоряжении «Нового Калининграда»), согласно которому лежачая пенсионерка «подлежит передаче органам опеки и попечительства» для решения вопроса о ее устройстве, поскольку иных родственников у нее нет. После взятия Барышникова под стражу в зале суда, за его матерью осталась ухаживать его супруга, но ей необходимо было официально оформить опеку — процесс мог занять до полугода.

Защитники Барышникова обжаловали приговор, но дата апелляции еще не назначена. Также адвокаты намерены обратиться в Комитет по правам человека ООН, потому что опасаются за жизнь активиста.