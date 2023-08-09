Осужденному за фейки об армии Барышникову отказали в сопровождении под конвоем на похороны матери

Осужденному за фейки об армии Барышникову отказали в сопровождении под конвоем на похороны матери
Игорь Барышников. Фото: Екатерина Медведева / Новый Калининград
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Советский городской суд отказал Игорю Барышникову, осужденному за фейки об армии РФ на 7,5 лет колонии, в возможности посетить похороны матери. Об этом «Новому Калининграду» сообщила адвокат Мария Бонцлер.

По словам адвоката, защита и сам Барышников подавали ходатайства в суд, чтобы ему разрешили сопровождение под конвоем в Советск на церемонию погребения, назначенную на 12:00 в среду, 9 августа. «Судья Баландина (судья Ольга Баландина, выносившая приговор активисту — прим. „Нового Калининграда“) резко отказала, а областной суд не стал вмешиваться», — рассказал Бонцлер.

Она добавила, что Игорь Барышников сейчас помещен в медсанчасть при СИЗО — условия там примерно такие же, как и в камере, где он находился прежде, но рядом есть медкабинет и дежурный врач. «Это та же камера, только рядом с медицинским кабинетом, если что, он может просто постучать в стену, и врач прибежит. По крайней мере, мы уверены, что ему могут оказать медпомощь. Унитаз не смывается — приходится с тазиком ходить. Плохо работает раковина. Возможности принимать душ ему так и не предоставили — обмывается он холодной водой», — пояснила Бонцлер.

Адвокат рассказала, что эпицистостому активисту на днях поменяли в медсанчасти. До конца августа Барышникова обещали отвезти в областную больницу на обследование.

Ранее стало известно, что в Советске умерла 96-летняя мать Игоря Барышникова.

22 июня Советский городской суд признал Игоря Барышникова виновным в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ) и назначил ему наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Судебное заседание этому по делу несколько раз откладывали из-за болезни Барышникова. По словам адвокатов, недавно лечащий врач подтвердил, что у активиста есть онкологическое заболевание и ему необходима срочная операция.

На иждивении активиста находилась 96-летняя больная мать. Помимо приговора суд вынес отдельное постановление (копия имеется в распоряжении «Нового Калининграда»), согласно которому лежачая пенсионерка «подлежит передаче органам опеки и попечительства» для решения вопроса о ее устройстве, поскольку иных родственников у нее нет. После взятия Барышникова под стражу в зале суда, за его матерью осталась ухаживать его супруга, но ей необходимо было официально оформить опеку — процесс мог занять до полугода.

Защитники Барышникова обжаловали приговор, но дата апелляции еще не назначена. Также адвокаты намерены обратиться в Комитет по правам человека ООН, потому что опасаются за жизнь активиста.

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