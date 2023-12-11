На борьбу с запахами от свалки в Советске выделяют дополнительно 250 млн рублей

Власти Калининградской области решили выделить Минприроды дополнительно 250 млн рублей на модернизацию мусорного полигона в районе поселка Барсуковка Неманского округа. Об этом сообщила рукеоводитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Он уточнил, что за счет выделяемых допсредств, в частности, будет куплена специализированная установка по утилизации жировых отходов разных классов. «Напомню, именно промышленные жиры являются основной причиной неприятного запаха с полигона. Утилизация не будет вызывать негативного запаха поскольку установка оснащена нейтрализаторами запахов и выбросов. Также на полигоне увеличат объемы пересыпки захораниваемых отходов грунтом. Текущие захороненные объемы жировых отходов также постепенно будут нейтрализованы», — уточнил Лысков.

Напомним, ранее жители Советска пожаловались губернатору в соцсети «ВКонтакте» на вонь в городе от мусорной свалки в Барсуковке. В областном минприроды в ответ сообщили, что из-за закрытия полигонов вблизи поселков Круглово и Ельняки с 1 июля «кратно возрос поток бытовых и промышленных отходов на два оставшихся полигона». В свою очередь губернатор заверил, что власти занимаются решением данной проблемы.