На борьбу с запахами от свалки в Советске выделяют дополнительно 250 млн рублей

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Власти Калининградской области решили выделить Минприроды дополнительно 250 млн рублей на модернизацию мусорного полигона в районе поселка Барсуковка Неманского округа. Об этом сообщила рукеоводитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Он уточнил, что за счет выделяемых допсредств, в частности, будет куплена специализированная установка по утилизации жировых отходов разных классов. «Напомню, именно промышленные жиры являются основной причиной неприятного запаха с полигона. Утилизация не будет вызывать негативного запаха поскольку установка оснащена нейтрализаторами запахов и выбросов. Также на полигоне увеличат объемы пересыпки захораниваемых отходов грунтом. Текущие захороненные объемы жировых отходов также постепенно будут нейтрализованы», — уточнил Лысков.

Напомним, ранее жители Советска пожаловались губернатору в соцсети «ВКонтакте» на вонь в городе от мусорной свалки в Барсуковке. В областном минприроды в ответ сообщили, что из-за закрытия полигонов вблизи поселков Круглово и Ельняки с 1 июля «кратно возрос поток бытовых и промышленных отходов на два оставшихся полигона». В свою очередь губернатор заверил, что власти занимаются решением данной проблемы.

Областные власти объявили о закрытии мусорных полигонов возле поселков Ельняки Гвардейского округа и Круглово Зеленоградского округа в июне. При этом в октябре в Ельняках произошел очередной пожар. Росприроднадзор впоследствии сообщил, что обратился в суд и попросил прекратить деятельность свалки «в связи с небезопасной эксплуатацией».

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