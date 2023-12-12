Заявки на заключение газовых договоров начали принимать во всех МФЦ региона

Заявки на заключение новых договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования со вторника, 12 декабря, начали принимать во всех МФЦ области. До сегодняшнего дня эта услуга была доступна только в Калининграде и Гурьевске. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Антон Алиханов.



«Заявитель в отделении МФЦ берёт электронный талон, далее направляется в указанное на табло окно для оказания данной услуги. Оператор поможет заполнить заявку. Договор на ВКГО будет уже подписан со стороны АО „Калининградгазификация“, распечатается оператором и подписывается заявителем на месте», — говорится в сообщении. При этом один экземпляр договора остаётся в МФЦ для дальнейшей передачи в «Калининградгазификацию», другой — выдаётся заявителю на руки, добавил губернатор.

Договоры жители региона должны заключить до конца года. Власти рекомендуют делать это онлайн, чтобы не стоять в очередях. Впрочем, и этот способ устраивает не всех. Жительница Зеленоградска пожаловалась губернатору на отсутствие возможности воспользоваться электронной подписью на сайте «Калининградгазификации». «Разберёмся», — пообещал Алиханов.