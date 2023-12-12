Заявки на заключение газовых договоров начали принимать во всех МФЦ региона

Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Заявки на заключение новых договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования со вторника, 12 декабря, начали принимать во всех МФЦ области. До сегодняшнего дня эта услуга была доступна только в Калининграде и Гурьевске. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Заявитель в отделении МФЦ берёт электронный талон, далее направляется в указанное на табло окно для оказания данной услуги. Оператор поможет заполнить заявку. Договор на ВКГО будет уже подписан со стороны АО „Калининградгазификация“, распечатается оператором и подписывается заявителем на месте», — говорится в сообщении. При этом один экземпляр договора остаётся в МФЦ для дальнейшей передачи в «Калининградгазификацию», другой — выдаётся заявителю на руки, добавил губернатор.

Договоры жители региона должны заключить до конца года. Власти рекомендуют делать это онлайн, чтобы не стоять в очередях. Впрочем, и этот способ устраивает не всех. Жительница Зеленоградска пожаловалась губернатору на отсутствие возможности воспользоваться электронной подписью на сайте «Калининградгазификации». «Разберёмся», — пообещал Алиханов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter