В Калининградской области больше не планируют выплачивать многодетным компенсации за землю

В Калининградской области больше не планируют выплачивать многодетным компенсации за землю
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Многодетные семьи

В Калининградской области больше не планируют выплачивать компенсации многодетным за земельные участки. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, обшаясь с одной из жительниц, пожаловавшейся на отказ в приеме соответствующего заявления в МФЦ.

«Сегодня была в МФЦ на площади Победы, отказали в приеме заявления, т.к. принимали заявления до 01.07.2023, — написала жительница. — Вернется ли данная норма или ждать предоставления земельного участка?»

На вопрос сначала ответил представитель министерства соцполитики, который пояснил, что «пока нет информации о продлении этой дополнительной меры поддержки».

«О том, что можно воспользоваться компенсацией вместо земельного участка только до 1 июля 2023 года, мы писали на официальных сайтах и в соцсетях, чтобы многодетные семьи могли принять решение, — напомнили в министерстве. — Право на получение земельного участка у вас по-прежнему сохраняется».

Далее к диалогу подключился губернатор, который добавил, что акция действовала несколько лет.

«Специально увеличили размер выплаты в 2023 году, но ограничили срок, чтобы стимулировать воспользоваться мерой. Возобновлять не планировали», — написал он.

Отметим, что осенью 2021 года в региональном минсоцполитики сообщали, что взамен земельного участка выплаты получили более 300 многодетных семей. Тогда же в пресс-службе регионального правительства сообщали, что на ближайшие три года в региональном бюджете предусмотрено ещё 387 миллионов рублей на эти цели.

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