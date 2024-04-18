Власти решили не отменять критерий нуждаемости при выделении земли многодетным

Все новости по теме: Многодетные семьи

Правительство Калининградской области не планирует отменять критерий нуждаемости при выделении земельных участков многодетным семьям. Об этом сообщила в четверг на заседании Заксобрания региона министр социальной политики Анжелика Майстер.

«Нет», — сказала министр в ответ на вопрос депутата о подобных планах.

Бесплатные земельные участки многодетным семьям начали выделять в 2011 году, получить их могли все многодетные вне зависимости от статуса нуждаемости. В конце 2018 года депутаты утвердили поправки в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», согласно которым с января 2019 года претендовать на земельный участок теперь могут только те семьи, которые являются нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Ранее в четверг депутаты Заксобрания отменили критерии нуждаемости для получении многодетными пяти мер поддержки.

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