Росгранстрой: отставание в электронной очереди в Чернышевском будет расти

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С учетом сложившейся ситуации на российско-литовской границе в электронной очереди в пункте пропуска «Чернышевское» не появляется достаточного количества мест для бронирования. С 13 декабря на терминале будут открывать дополнительные места для регистрации всех, кто находится у накопителя, но отставание от зарезервированного времени будет расти. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Росгранстроем в Telegram-канале для информирования перевозчиков.

«Проблемы с малым пропуском на АПП (автомобильном пункте пропуска — прим. „Нового Калининграда“) это не решит, отставание (которое сейчас составляет более двух суток) будет расти, поэтому просим ориентироваться на время бронирования с учетом этого отставания», — отметили в ведомстве.

В Росгранстрое добавили, что периодически администраторы электронной очереди будут «производить сдвиги, приводящие зарезервированное время к текущему». Перевозчиков заверили, что эти меры не будут смещать их позицию в очереди. По официальным данным, на 9:00 13 декабря отставание в электронной очереди составляет 66 часов. Перед пунктом пропуска находятся более 200 грузовиков, еще 40 машин ожидают в накопителе.

В Минтрансе РФ ранее заявили, что оформление машин с 25 ноября замедлено литовской стороной. Калининградские автоперевозчики сообщили, что в последнее время водители большегрузов стоят в очереди на границе с Литвой по 10-12 суток. По словам гендиректора компании «Дельта-Вест-ЛТД» Светланы Паншиной, из-за приостановки электронного бронирования в Чернышевском образовалась вторая, живая, очередь. Представители инициативной группы просят внести изменения в работу системы электронного бронирования, предлагая взять за образец белорусский опыт.

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