Дятлова: последствия аварии на теплотрассе в районе улицы Некрасова пока не устранили (фото)

Последствия аварии на теплотрассе в районе улиц Некрасова и Невского пока полностью не устранили. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своем телеграм-канале

«К сожалению, замена поврежденного участка отняла у специалистов больше времени, чем планировали. Трубу тянули под дорогой, а это непросто. Осталось сделать буквально два сварочных шва, после чего сразу же возобновим подачу тепла», — пояснила сити-менеджер.

По ее словам, подачу тепла планируют возобновить примерно через час после устранения причин аварии: «Теплоноситель из большей части зданий не сливался, поэтому примерно через час после завершения восстановительных работ батареи в домах, попавших в зону отключения, начнут нагреваться. Но на всякий случай предупреждаем управляющие компании, чтобы они были наготове и в случае необходимости завтра оперативно проводили развоздушивание».

Напомним, авария на теплотрассе в районе улиц Невского и Некрасова произошла днем в среду, 13 декабря. В результате инцидента часть жилых домов в Ленинградском районе оказалась без горячей воды и отопления.

В зоне отключения оказались потребители с ул. Юбилейной, пер. Потемкина, ул. Береговой, ул. Артиллерийской, ул. Ст. Дадаева, Еловой аллеи, ул. Железняка, ул. Куйбышева, Майского переулка, ул. А. Невского, ул. Курортной, ул. Линейной, ул. Льва Толстого. Помимо жилых домов от тепла отключены 4 детских сада, 33-я школа, учебные корпуса торгово-экономического колледжа, поликлиника № 1, ФОК с бассейном, спортшкола, общежитие № 3, а также 16 административных зданий.

На место аварии ближе к вечеру выезжал районный прокурор, чтобы проконтролировать ситуацию.