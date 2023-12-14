Участок теплотрассы на ул. Некрасова, на котором произошла авария, включили в план капремонта (фото)

Фото: Telegram-канал МП «Калининградтеплосеть»

Участок теплотрассы на ул.Некрасова, на котором произошла крупная авария, решено включить в план капитального ремонта на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Калининградтеплосеть».



Возраст тепловых сетей на этом участке составляет около 30 лет. «Учитывая сложность прорыва и необходимость подземной прокладки труб, завершить работы удалось лишь к позднему вечеру. Большое спасибо жителям города за терпение и понимание!» — говорится в сообщении.

Сотрудники предприятия заменили порядка 28 метров изношенного трубопровода диаметром 530 мм, в том числе и под дорожным полотном, не перекрывая движение транспорта. На объекте были задействовали три единицы техники и 20 работников аварийных бригад.

В зону отключения отопления попали чуть более 120 домов на 14-ти улицах Ленинградского района. На данный момент подача отопления и горячей воды возобновлена.

Трубу на ул. Некрасова прорвало вечером 12 декабря. Вскоре после её замены случилась авария на соседнем отрезке. Ликвидацию последствий прорыва контролировала прокуратура. Работы были завершены поздним вечером 13 декабря.