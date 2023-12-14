Путин объяснил высокие цены на яйца

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Цены на куриные яйца в стране поднялись из-за роста спроса на продукт и поздно открытого импорта. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии в четверг, 14 декабря.

«Спрос увеличился, а объемы производства — нет, это первое. Второе — вовремя не открыли импорт в должном объеме. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные, из других стран предлагают, из Белоруссии предлагают, но вовремя не открыли. Но решения приняты, по-моему — на днях, во всяком случае — в декабре должны быть приняты», — сообщил глава государства.

Напомним, в последние месяцы страна столкнулась с резким ростом цен на куриные яйца и мясо птицы, который, в том числе, коснулся и Калининградскую область.

Яйца начали резко дорожать в регионе с октября. Мониторинг «Нового Калининграда» показывает, что по сравнению с сентябрем стоимость первой категории в крупных торговых сетях увеличилась на 13-20 рублей. В ноябре цены выросли в среднем еще на 17 рублей и достигли 110 рублей за десяток. В отдельных торговых точках розничная стоимость доходила до 140 рублей.

«Мы находимся, к сожалению или к счастью, в том же ценовом диапазоне, что и другие регионы страны», — заявил во время прямой линии 29 ноября губернатор Антон Алиханов. По данным Калининградстата, в октябре рост цен на яйца в Калининградской области составил в годовом выражении 19%. В целом по стране этот показатель оценивается в 23,9%. Согласно информации, опубликованной Росстатом, в октябре яйца подорожали на 10-20% в 52 регионах, на 20-40% — в 14, на 1,5-10% — в 18. Увеличение стоимости продукции не зафиксировано лишь в Камчатском крае.

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