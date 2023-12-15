В Доме искусств закончили ремонт концертного зала

В Доме искусств завершили работы по капитальному ремонту концертного зала. Об этом сообщила в пятницу, 15 декабря, глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своем Telegram-канале.



«Концертный зал полностью преобразился: сделан капитальный ремонт, установлены новые удобные кресла, заменена одежда сцены. Декорации, кстати, тоже будут новые», — написала Дятлова. По ее словам, первое мероприятие в обновленном помещении намечено на 25 декабря.

Работы по ремонту Дома искусств снаружи продолжаются. «Но комфортный проход для зрителей по территории обязательно будет обеспечен», — заверила сити-менеджер.

Капитальный ремонт в Доме искусств проводится впервые с момента постройки в 1975 году. Власти организовали два аукциона: один — на ремонт фасада, крылец и освещение фасада (первоначальная цена контракта — 61 млн рублей), второй — на капремонт зрительного зала (первоначальная цена — 17,6 млн рублей). В первом случае победителем стало ООО «СК МД», снизившая цену до 59,99 млн рублей, во втором — компания «ЮС Строй», согласившаяся выполнить работы за 13,3 млн.