В Доме искусств закончили ремонт концертного зала

В Доме искусств завершили работы по капитальному ремонту концертного зала. Об этом сообщила в пятницу, 15 декабря, глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своем Telegram-канале.
«Концертный зал полностью преобразился: сделан капитальный ремонт, установлены новые удобные кресла, заменена одежда сцены. Декорации, кстати, тоже будут новые», — написала Дятлова. По ее словам, первое мероприятие в обновленном помещении намечено на 25 декабря.
Работы по ремонту Дома искусств снаружи продолжаются. «Но комфортный проход для зрителей по территории обязательно будет обеспечен», — заверила сити-менеджер.
Капитальный ремонт в Доме искусств проводится впервые с момента постройки в 1975 году. Власти организовали два аукциона: один — на ремонт фасада, крылец и освещение фасада (первоначальная цена контракта — 61 млн рублей), второй — на капремонт зрительного зала (первоначальная цена — 17,6 млн рублей). В первом случае победителем стало ООО «СК МД», снизившая цену до 59,99 млн рублей, во втором — компания «ЮС Строй», согласившаяся выполнить работы за 13,3 млн.В ноябре стало известно, что на боковом фасаде Дома искусств планируют установить восьмиметровый экран. Его согласилась поставить за 4,7 млн рублей компания «Альянс».