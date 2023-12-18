СМИ: в России ожидается подорожание филе сельди

В России прогнозируется повышение цен на филе сельди до 10%. Об этом сообщает «Коммерсант».



В распоряжении СМИ оказался документ, в котором один из крупных рыбообработчиков, компания «Балтийский берег», обращается к ритейлерами в связи с запланированным повышением стоимости филе сельди в декабре этого года. Как сообщает «Коммерсант», в документе указано, что скачок цен на продукцию связан с дефицитом и удорожанием сырья. Другие собеседники СМИ подтверждают информацию о сокращении объемов.

Как сообщает «Коммерсант», рынок сбыта филе сельди не восстановился после введения санкции и на текущий момент уступает уровню 2021 года. Свою роль в сокращении объемов поставок сыграло падение вылова рыбы на Дальнем Востоке и нарушение поставок импортного сырья.

Напомним, экспорт рыбной продукции из Калининградской области в другие регионы России снизился на треть. Проблема экспорта с территории Калининградской области возникла после того, как правительство РФ ввело с 1 октября гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров. Их размер составляет от 4% до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты. Пошлина взимается при курсе 80 рублей за доллар и выше. Как сообщала бизнес-омбудсмен Калининградской области Светлана Нижегородова, это отразилось на многих предприятиях региона.

В итоге с 1 октября экспорт приостановил крупнейший производитель рыбной продукции в регионе — группа компаний «За Родину».