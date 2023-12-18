Срок сдачи газопровода в Балтийск перенесён на сентябрь 2024 года

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Срок завершения строительства газопровода до Балтийска перенесли на 20 сентября 2024 года. Контракт обновили 12 декабря. До этого в документах значилась другая дата — 20 декабря 2023 года. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Губернатор Антон Алиханов на днях заявил, что техническая готовность объекта составляет на данный момент 90%. «После завершения отопительного сезона запустим процесс по врезке в газопровод, — пообещал Алиханов. — Параллельно начали строительство котельных в Балтийске, которые в следующем году обеспечат переход муниципалитета от мазутной на газовую генерацию тепла».

Согласно размещённой на портале информации, подрядчик объекта ООО «АСУ ПРО» выполнил работы на сумму порядка 186 млн рублей. Фактически оплачено более 304 млн при общей стоимости контракта 411,7 млн рублей.

В ноябре стало известно, что строительство газопровода в Балтийск подорожало почти на 240 млн рублей. Работы проходили с двукратным отставанием от графика. Проект стартовал в 2012 году, изначально сроки исполнения контракта были назначены на 2016 год.

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