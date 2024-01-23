Алиханов о газопроводе в Балтийск: «Точно „добьем“ летом»

Летом в Балтийске можно будет провести «торжественную церемонию», связанную с окончанием строительства газопровода, заявил губернатор Антон Алиханов во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» во вторник, 23 января.



«У нас сейчас заключен будет контракт на повторную дополнительную внутритрубную диагностику, по сути, одна организация в стране этим занимается. Мы сейчас контракт этот подписали, и они в марте, по-моему, должны эти работы завершить полностью», — сказал губернатор.

Работы по врезке в магистральный газопровод нельзя начать раньше окончания отопительного сезона, добавил Алиханов. «Самый главный вопрос — это врезка в магистральный газопровод. „Газпром“ разрешит нам это сделать не раньше, чем они закончат отопительный сезон. У них по графику финал отопительного сезона — 15 мая. Дальше им нужны 2 недели на так называемые регламентные работы, и лето в нашем распоряжении для того, чтобы провести врезку в магистральный газопровод. Все работы по ШРП, по ремонту ранее сделанных внутрипоселковых, внутригородских газопроводов, они завершены уже — в Балтийске, в Дивном», — пояснил глава региона.

Сейчас в Балтийске идет строительство трех газовых котельных. «По контракту в новый отопительный сезон уверен, что как минимум две из трех мы уже точно должны запустить, вообще по-хорошему подрядчик будет стремиться запустить все три котельные в следующем отопительном сезоне. Поэтому газ в Балтийске точно „добьем“ летом, уже сможем торжественно провести церемонию какую-то», — заключил Алиханов.

Ранее срок завершения строительства газопровода до Балтийска перенесли на 20 сентября 2024 года. Контракт обновили 12 декабря. До этого в документах значилась другая дата — 20 декабря 2023 года.