Руспродсоюз: цены на яйца в России достигли 10-летнего максимума (фото)

Текущий уровень цен на яйца в России стал рекордным за последние несколько лет. Наблюдать снижение цен можно будет не раньше января. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова.



«Уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен. Их, в частности, стабилизируют договоренности с торговыми сетями», — заявил он. Сегодня сетевые биржевые торги показывают гораздо более высокие цены из-за дефицита яиц, пояснил Леонов. Летом сети вынуждали птицеводов продавать яйца по цене ниже себестоимости, что отчасти привело к текущей ситуации. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта, считает Дмитрий Леонов.

Правительство РФ одобрило установление с 1 января по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца, ввозимые на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев накануне заявил о том, что уже на этой неделе должны приехать яйца из Азербайджана, недели через две-три — из Турции. Также РФ может начать импорт яиц из Ирана.

Средняя розничная цена десятка яиц в РФ на неделе с 11 по 17 декабря составила 121,8 рубля. В Калининградской области яйца начали резко дорожать в октябре. По сравнению с сентябрем стоимость первой категории в крупных торговых сетях увеличилась на 13-20 рублей. В ноябре цены выросли в среднем еще на 17 рублей и достигли 110 рублей за десяток. В отдельных торговых точках розничная стоимость доходила до 140 рублей.

Фото: Новый Калининград

В одном из крупных магазинов Калининграда ввели временное ограничение на продажу яиц одного артикула — не более трёх лотков в руки. При этом десяток яиц категории С-0 при покупке до двух упаковок стоит 135 рублей, от трёх — 199 рублей.