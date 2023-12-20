Тотальный ремонт: как планируют восстанавливать «Дом Наполеона» в Правдинске

Проект адаптации «Дома Наполеона» в Правдинске под гостинично-музейный комплекс с кафе прошел историко-культурную экспертизу. Информация об этом появилась на сайте Службы государственной охраны объектов культурного значения.



Экспертная оценка была дана специалистами из Москвы, заказчиком работ выступил индивидуальный предприниматель Евгений Белозерцев.

Дом представляет собой трехэтажное здание с мансардой и подвалом под двухскатной крышей.

На момент проведения экспертизы здание находилось в аварийном состоянии: кирпичная кладка стен местами разрушена, межэтажные и чердачные перекрытия требуют частичной замены. Внутреннее убранство помещений полностью утрачено. Двери и окна, установленные в советский период, сильно обветшали и требуют замены, межэтажные деревянные лестницы поражены грибком.

Специалисты разработали план восстановления исторического здания, который включает разборку существующих аварийных участков кровли и перекрытий, усиление конструкций стен железобетонной обоймой, ремонт кирпичной кладки и наружную отделку фасадов с реконструкцией утраченных декоративных элементов. На чердачном этаже по всему периметру планируют разместить круглые оконные проемы. Утраченные балконы решили восстановить, установить новые двери и окна. Проект восстановления здания предполагает установку пандуса для маломобильных групп населения.

Напомним, что в рамках программы льготного финансирования новый инвестор здания, предприниматель Евгений Белозерцев, получил на восстановление «Дома Наполеона» 61 млн рублей. Историческое строение, по данным портала Prussia39, построили во Фридланде не позднее XVIII века. Как уверяют историки, после сражения 1807 года в нем останавливался император Франции Наполеон Бонапарт. В середине 2000-х годов здание выкупил бизнесмен Виктор Батурин, после чего были возведены строительные леса. Изначально Батурин планировал сделать из него музей, связанный с эпохой Наполеона, в котором размещался бы ресторан. Предполагалось, что открытие произойдет в 2008 году, но судебные процессы и споры о разделе имущества при разводе с супругой Яной Рудковской изменили эти планы.