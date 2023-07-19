«Французы ушли с радаров»: собственник «Дома Наполеона» рассказал о его восстановлении

Французские фонды отказались от участия в восстановлении «Дома Наполеона» в Правдинске. Об этом «Новому Калининграду» сообщил собственник исторического объекта, предприниматель Евгений Белозерцев, переехавший в Калининград из Сахалинской области. Также бизнесмен сообщил, что до конца года планирует согласовать с властями проектные работы, чтобы перейти к приспособлению здания к современному использованию.



«До недавних событий была идея привлечь французов, потому что у них есть фонды, которые восстанавливают любой объект, который так или иначе касается Наполеона, — пояснил Белозерцев. — С ними уже вели переговоры в том числе и по поводу наполнения музея. Но сейчас они пока ушли с радаров».

Бизнесмен рассказал, что выбрал это здание из-за его удобного расположения и связанной с ним истории.

«Кроме того, это объект, в котором нет сложных элементов, — продолжил Белозерцев. — У него простая форма, хоть это и не совсем прямоугольник, он был оштукатурен. Да, для туриста он внешне не покажется каким-то интересным, но с точки зрения истории здание интересно, так как связано со значимым событием, со сражением».

В планах у инвестора открытие кафе на первом этаже и гостиничных номеров на третьем этаже и в мансарде. Также на втором этаже здания он собирается открыть музей боевой славы, связанный с Фридландским сражением. По его наполнению сейчас ведутся переговоры (собственник не стал раскрывать, с кем именно).

«Переговоры ведутся и с калининградскими коллекционерами и с людьми с большой России, — заявил он. — Но сейчас мы ведем проектирование. Надеюсь до конца года полностью проект реконструкции и вовлечения в экономический оборот согласовать. На следующей неделе будут уже съемку здания делать. Плюс там будут шурфы бурить, чтобы несущую способность грунта посмотреть».

Как уверяет Белозерцев, сейчас здание в удручающем состоянии, и находится в нем с 2007 года.

«Часть кладки нарушена, ее в советское время восстанавливали местами. Она выглядит визуально не очень, но наша задача — полностью все оценить. Крыша полностью под замену. Балки перекрытий там сохранились. Конечно, спектральный анализ никто не делал, но чисто визуально они тех времен, — добавил бизнесмен. — В Правдинске мы с администрацией плотно работаем, главе тоже выгодно, чтобы этот объект был восстановлен. Ему нужно, чтобы работы велись, это ведь центральная площадь, лицо города. Мне дом достался без напольных покрытий и в лесах. Просто есть перекрытия и сгнившая крыша».

Напомним, что в рамках программы льготного финансирования Белозерцев получил на восстановление «Дома Наполеона» 61 млн рублей. Историческое здание, по данным портала Prussia39, построили во Фридланде не позднее XVIII века. Как уверяют историки, после сражения 1807 года в нем останавливался император Франции Наполеон Бонапарт. В середине 2000-х годов здание выкупил бизнесмен Виктор Батурин, после чего были возведены строительные леса (в таком состоянии объект находится по настоящее время). Изначально Батурин планировал сделать из него музей, связанный с эпохой Наполеона, в котором размещался бы ресторан. Предполагалось, что открытие произойдет в 2008 году, но судебные процессы и споры о разделе имущества при разводе с супругой Яной Рудковской изменили эти планы.

Вскоре Рудковская выставила дом Наполеона на торги и даже предлагала приобрести историческую недвижимость Жерару Депардье.

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