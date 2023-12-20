«Автотор»: на попавших в сеть фотографиях не изображен прототип нового электрокара

На «Автоторе» утверждают, что на появившихся в интернете снимках изображен не прототип нового электрокара, а тестовая установка, разработанная для исследования систем автомобилей. Об этом сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе автомобильного завода.

«На распространяемых фото изображен универсальный носитель агрегатов, который используется для тестирования работы всех систем будущего автомобиля. Это не электромобиль „Автотор“, это не прототип электромобиля „Автотор“», — сообщили в пресс-службе.

«Такой носитель может использоваться для тестирования систем будущих колесных транспортных средств от класса L7 до легких коммерческих автомобилей в реальных условиях эксплуатации. Кузов носителя агрегатов не имеет никакого отношения ни к конструкции, ни к экстерьеру электромобиля „Автотор“», — отметили на «Автоторе».

Напомним, техническое устройство, разработанное калининградским заводом совместно с московским Политехом, было продемонстрировано в понедельник, 18 декабря.

Фото: РБК