Сроки благоустройства набережной в Балтийске оценили в «три-четыре года»

Благоустройство набережной морского канала в Балтийске от мемориала Елизаветы Петровны до памятника Петру I планируется провести в течение трех-четырех лет. Об этом сообщил глава администрации Балтийского округа Сергей Мельников на мероприятии «ПроОбразование & ПреОбразование», которое прошло в среду, 20 декабря, в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив.



«Проектирование разделено на три этапа. В 2022 году уже разработана проектно-сметная документация. Совместно с правительством Калининградской области на следующий год будет определен порядок финансирования, возможно, в трех-четырехлетнем этапе этой набережной», — сказал Мельников.

Ранее он сообщал, что благоустройство набережной оценивается в миллиард рублей. В апреле прошел госэкспертизу первый этап проекта — на участке от памятника императрице Елизавете до Спортивно-оздоровительного комплекса ЦСКА.

Изначально работы планировалось начать в 2022 году по программе приграничного сотрудничества, партнером выступало Поморское воеводство Польши. Однако все приграничные проекты были свернуты из-за начала СВО на Украине. Сергей Мельников заявлял, что не видит в этом проблемы, так как работы финансировались «на 70% из федерального бюджета российского». При этом средств на реконструкцию набережной Балтийску ни из какого бюджета пока так и не выделили. Мельников отмечал, что в 2023 году работы точно не начнутся.