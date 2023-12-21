Wildberries проиграл дело по второму иску к администрации Калининграда

Суд отклонил второй иск маркетплейса Wildberries к администрации Калининграда. Компания просила признать незаконным и отменить предписание на демонтаж рекламной конструкции от 3 июля 2023 года. Заседание по делу прошло в среду, 20 декабря. Как указано в судебной картотеке, Wildberries полностью отказано в иске.



До этого маркетплейс судился с властями Калининграда из-за предписания, выданного в марте. Компания оспаривала требование мэрии о демонтаже объемных букв Wildberries на фасаде жилого дома по улице Жукова, 10. Этот иск был удовлетворен.