Wildberries проиграл дело по второму иску к администрации Калининграда

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Суд отклонил второй иск маркетплейса Wildberries к администрации Калининграда. Компания просила признать незаконным и отменить предписание на демонтаж рекламной конструкции от 3 июля 2023 года. Заседание по делу прошло в среду, 20 декабря. Как указано в судебной картотеке, Wildberries полностью отказано в иске.

До этого маркетплейс судился с властями Калининграда из-за предписания, выданного в марте. Компания оспаривала требование мэрии о демонтаже объемных букв Wildberries на фасаде жилого дома по улице Жукова, 10. Этот иск был удовлетворен.

Администрация Калининграда подавала апелляционную жалобу, но решение первой инстанции оставили в силе. Компания указывала, что конструкция на фасаде является не рекламой, а информационной вывеской, и суд согласился с этой позицией.

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