В «Калининградгазификации» объяснили, можно ли заключать договоры без паспорта газовой плиты

Отсутствие паспортов на газовое оборудование не помешает заключить договор на обслуживание. Об этом сообщили в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» в «Калининградгазификации».



«Технический паспорт на имеющуюся у собственника жилого помещения плиту газовую предоставляется собственником в случае его наличия. Отсутствие такого документа не может являться основанием для отказа в заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования», — указано в сообщении организации.

«В случае приобретения плиты газовой покупатель получает паспорт прибора и техническую инструкцию по эксплуатации, гарантии по сроку службы указываются заводом-изготовителем на данных документах, как правило, срок службы плиты газовой составляет от 5 до 10 лет, — дополняют в организации, — за получением дубликата паспорта на изделие любой гражданин вправе обратиться в адрес завода-изготовителя газовой плиты».

Ранее в «Калининградгазификации» сообщали, что наличие паспорта газовой плиты необходимо для заключения договора.

У жителей региона остается около 10 дней на то, чтобы заключить договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования с «Калининградгазификацией». Несмотря на несколько способов подачи документов, многие так и не воспользовались ни одним из них, рискуя оставить свой подъезд или даже весь дом без газа.

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К началу декабря договоров из предполагаемых практически 400 тысяч было заключено всего чуть более 7 тысяч, т.е. порядка 2,7%. С 1 января 2024 года исключительным правом на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования наделяется газораспределительная организация. Остальные компании имеют право обслуживать дома по ранее заключенным договорам до конца года.