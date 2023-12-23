В выходные в Калининградской области прогнозируют смешанные осадки

Синоптики прогнозируют в Калининградской области смешанные осадки в течение выходных. По сведениям Гидрометцентра, в субботу, 23 декабря, температура воздуха днем составит +1°C, в воскресенье, 24 декабря, — +3°C. В оба дня ожидаются дождь и снег.



Согласно информации калининградского ЦГМС, в субботу температура составит +2°C, в воскресенье — +1°C. Прогноз учреждения по осадкам совпадает с данными Гидрометцентра.

В ночные часы ожидается от −1°C до +2°C. В эти периоды метеорологи тоже обещают смешанные осадки. В понедельник и вторник прогнозируется существенное потепление: до +6... +8°C.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» ранее предупредили о вероятности возвращения в регион околонулевых температур, снега и штормовых порывах ветра в конце текущей недели.