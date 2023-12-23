В выходные в Калининградской области прогнозируют смешанные осадки

Все новости по теме: Стихия

Синоптики прогнозируют в Калининградской области смешанные осадки в течение выходных. По сведениям Гидрометцентра, в субботу, 23 декабря, температура воздуха днем составит +1°C, в воскресенье, 24 декабря, — +3°C. В оба дня ожидаются дождь и снег.

Согласно информации калининградского ЦГМС, в субботу температура составит +2°C, в воскресенье — +1°C. Прогноз учреждения по осадкам совпадает с данными Гидрометцентра.

В ночные часы ожидается от −1°C до +2°C. В эти периоды метеорологи тоже обещают смешанные осадки. В понедельник и вторник прогнозируется существенное потепление: до +6... +8°C.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» ранее предупредили о вероятности возвращения в регион околонулевых температур, снега и штормовых порывах ветра в конце текущей недели.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter