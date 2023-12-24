Азербайджан поставил 18 тонн куриных яиц в Россию

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Азербайджан поставил в Россию 306 тысяч куриных яиц, общий вес поставки составил 18 тонн. Об этом сообщает Россельхознадзор..

В ведомстве сообщают, что в дальнейшем вся продукция попадет на прилавки страны. Ранее, 19 декабря, Азербайджан уже отправил в РФ первую большую партию яиц, размером в 612 тысяч штук, суммарным весом в 36 тонн.

О том, что цены на яйца в России решили снижать за счет беспошлинных закупок продукции в Турции и Азербайджане стало известно на прошлой неделе. .

В последние месяцы Россия столкнулась с резким ростом цен на куриные яйца и мясо птицы, который, в том числе, коснулся и Калининградской области.

Яйца начали резко дорожать в регионе с октября. Мониторинг «Нового Калининграда» показывает, что по сравнению с сентябрем стоимость первой категории в крупных торговых сетях увеличилась на 13-20 рублей. В ноябре цены выросли в среднем еще на 17 рублей и достигли 110 рублей за десяток. В отдельных торговых точках розничная стоимость доходила до 140 рублей.



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