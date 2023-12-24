Таможня: за три дня границу с Польшей пересекло более 1700 автомобилей

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За три дня в Калининградскую область со стороны Польши прибыло 1738 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни в воскресенье, 24 декабря.

За последние сутки было зафиксировано рекордное количество въезжающих в регион машин — 640 штук. Как сообщили в таможне, большая часть прибывающих в регион автомобилистов — это русскоязычные граждане Германии, которые едут на новогодние праздники в Россию. Причем многие из них не планируют долго оставаться в Калининграде, а используют область как транзитный пункт для перемещения в другие российские регионы.

Накануне сообщалось, что на погранпереходе Мамоново-2 — Гжехотки с польской стороны образовалась очередь в несколько километров. В Калининградскую область следуют преимущественно автомобили с иностранными номерами.

На 10:30 23 декабря, очередь растянулась на шесть километров.

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