В Калининграде смонтировали крытые велопарковки «в рамках туркода» (фото)

В Калининграде начали устанавливать крытые велопарковки, которые были закуплены городскими властями «в рамках туркода». Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас парковки появились по следующим адресам:



Октябрьская, 6;

Эпроновская, 11;

Краснооктябрьская — Мореходная;

Сквер 70-летия Калининградской области;

Баграмяна — Гюго;

Шевченко (парковка у Дома советов).

Уточняется, что еще в десяти местах в ближайшее время оборудуют обычные открытые велопарковки. Кроме того, дополнительно в трёх точках главного туристического маршрута Калининграда установят велостанции для самостоятельного велоремонта.