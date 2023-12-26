В Калининграде смонтировали крытые велопарковки «в рамках туркода» (фото)

В Калининграде начали устанавливать крытые велопарковки, которые были закуплены городскими властями «в рамках туркода». Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас парковки появились по следующим адресам:
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Октябрьская, 6;
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Эпроновская, 11;
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Краснооктябрьская — Мореходная;
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Сквер 70-летия Калининградской области;
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Баграмяна — Гюго;
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Шевченко (парковка у Дома советов).
Уточняется, что еще в десяти местах в ближайшее время оборудуют обычные открытые велопарковки. Кроме того, дополнительно в трёх точках главного туристического маршрута Калининграда установят велостанции для самостоятельного велоремонта.Всего мэрия заказывала четыре городские станции для ремонта велосипедов за 270 тысяч рублей. На два вида велосипедных парковок администрация собиралась потратить 3,87 млн рублей (на обычные 1 140 000 рублей, а на крытые — 2 730 000 рублей).