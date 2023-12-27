В «Балтберегозащите» рассказали о масштабах штормовых повреждений в районе Западного форта (фото)

Специалисты «Балтберегозащиты» отчитались о масштабах повреждений защитных сооружений в районе Западного форта на Балтийской косе. В своей официальной группе «ВКонтакте» представители организации опубликовали результаты послештормового мониторинга, проведенного 26 декабря на морском побережье населенных пунктов Донского, южной части Янтарного, в Балтийске и на Балтийской косе, где были размыты пляжи.



«В этот раз на 0,5 −2 метра в основании были размыты незащищенные участки коренных берегов в Донском, южной части Янтарного, а также основания авандюны в Балтийске и на отдельных участках Балтийской косы, — сообщили специалисты. — На закрепленных участках берега разрушений не зафиксировано, но штормами была повреждена северная часть конструкции искусственного ядра авандюны, расположенная между южным молом Калининградского морского канала и фортом „Западный“ на Балтийской косе, которая защищает поселок Коса от подтопления. Конструкция южнее форта не повреждена и находится в удовлетворительном и работоспособном состоянии».

По данным «Балтберегозащиты», после штормов «повреждено всего 26 из 425 метров некапитальной конструкции», что составляет всего порядка 6% сооружения.

«Прорыва авандюны и подтопления территории поселка, как это было несколько лет назад, не допущено. Сооружение со своими функциями справляется, а поврежденная часть будет отремонтирована и усилена в следующем году», — добавили в пресс-службе.

Ранее очевидцы сообщали, что на Балтийской косе ударом шторма был разрушен вал из биг-бэгов, построенный летом 2022 года и игравший роль берегоукрепления в районе форта Западного.