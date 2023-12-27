В «Балтберегозащите» рассказали о масштабах штормовых повреждений в районе Западного форта (фото)

В «Балтберегозащите» рассказали о масштабах штормовых повреждений в районе Западного форта (фото)
Фото: пресс-служба Балтберегозащиты
Все новости по теме: Состояние морских пляжей

Специалисты «Балтберегозащиты» отчитались о масштабах повреждений защитных сооружений в районе Западного форта на Балтийской косе. В своей официальной группе «ВКонтакте» представители организации опубликовали результаты послештормового мониторинга, проведенного 26 декабря на морском побережье населенных пунктов Донского, южной части Янтарного, в Балтийске и на Балтийской косе, где были размыты пляжи.

«В этот раз на 0,5 −2 метра в основании были размыты незащищенные участки коренных берегов в Донском, южной части Янтарного, а также основания авандюны в Балтийске и на отдельных участках Балтийской косы, — сообщили специалисты. — На закрепленных участках берега разрушений не зафиксировано, но штормами была повреждена северная часть конструкции искусственного ядра авандюны, расположенная между южным молом Калининградского морского канала и фортом „Западный“ на Балтийской косе, которая защищает поселок Коса от подтопления. Конструкция южнее форта не повреждена и находится в удовлетворительном и работоспособном состоянии».

По данным «Балтберегозащиты», после штормов «повреждено всего 26 из 425 метров некапитальной конструкции», что составляет всего порядка 6% сооружения.

«Прорыва авандюны и подтопления территории поселка, как это было несколько лет назад, не допущено. Сооружение со своими функциями справляется, а поврежденная часть будет отремонтирована и усилена в следующем году», — добавили в пресс-службе.

Ранее очевидцы сообщали, что на Балтийской косе ударом шторма был разрушен вал из биг-бэгов, построенный летом 2022 года и игравший роль берегоукрепления в районе форта Западного.

Годом ранее доцент БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук Олег Басс рассказывал «Новому Калининграду», что построенный за 29 млн рублей вал сложно назвать надежным. По его словам, этот участок Балтийской косы могут спасти только такие берегозащитные сооружения, которые строили в этом районе до войны.

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