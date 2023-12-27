В Калининградскую область поступила вакцина от кори, краснухи и паротита

Все новости по теме: Медицина

В Калининградскую область поступила вакцина для профилактики кори, краснухи и эпидемического паротита в рамках Национального календаря профилактических прививок. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Препарат „Вактривир“ (для профилактики кори, краснухи и эпидпаротита) — 2460 доз, ещё 300 доз паротитно-коревой вакцины, и 100 доз вакцины для профилактики эпидпаротита. В самое ближайшее время будет начата „подчищающая“ иммунизация детей, ранее не привитых против этих инфекций», — говорится в сообщении ведомства.

Вакцину не могли поставить в область с сентября. Сроки неоднократно переносили. В сентябре руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура сообщила, что можно ожидать поставок первой партии вакцины в конце октября. В указанное ей время препарат в регион не поступил. Тогда в минздраве назвали новые сроки — конец ноября. Позже в региональном министерстве говорили, что препарат должен поступить в Калининградскую область в первых числах декабря. Закупкой, приобретением и распределением препарата между регионами занимается федеральное Министерство здравоохранения.

Нехватка комплексной вакцины с компонентами в кори в стране связана с дефицитом куриных яиц, говорил во время прямой линии 14 декабря президент РФ Владимир Путин.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter