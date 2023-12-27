В Калининградскую область поступила вакцина от кори, краснухи и паротита

В Калининградскую область поступила вакцина для профилактики кори, краснухи и эпидемического паротита в рамках Национального календаря профилактических прививок. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



«Препарат „Вактривир“ (для профилактики кори, краснухи и эпидпаротита) — 2460 доз, ещё 300 доз паротитно-коревой вакцины, и 100 доз вакцины для профилактики эпидпаротита. В самое ближайшее время будет начата „подчищающая“ иммунизация детей, ранее не привитых против этих инфекций», — говорится в сообщении ведомства.

Вакцину не могли поставить в область с сентября. Сроки неоднократно переносили. В сентябре руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура сообщила, что можно ожидать поставок первой партии вакцины в конце октября. В указанное ей время препарат в регион не поступил. Тогда в минздраве назвали новые сроки — конец ноября. Позже в региональном министерстве говорили, что препарат должен поступить в Калининградскую область в первых числах декабря. Закупкой, приобретением и распределением препарата между регионами занимается федеральное Министерство здравоохранения.

Нехватка комплексной вакцины с компонентами в кори в стране связана с дефицитом куриных яиц, говорил во время прямой линии 14 декабря президент РФ Владимир Путин.