Для Калининграда планируют купить скульптуру «Эйлер и загадка кенигсбергских мостов»

Скульптурная композиция «Эйлер и загадка кенигсбергских мостов» значится в плане-графике муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» администрации Калининграда на сайте госзакупок на 2023 год.
Стоимость композиции — 11,53 млн рублей. Как следует из плана-графика, её планируется приобрести в 2023 году в рамках проекта по реализации туристического кода центра Калининграда регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». При этом информации о самой закупке на сайте нет. «Новый Калининград» направил соответствующий запрос властям областного центра.Отметим, что загадка о семи мостах Кёнигсберга (как пройти по всем семи мостам, но лишь по одному разу) является одной из туристических легенд Калининграда. В 1736 году загадка заинтересовала математика, члена Петербургской академии наук Леонарда Эйлера, о чём он сообщил в письме итальянскому математику и инженеру Мариони. В этом письме Эйлер написал, что он смог найти правило, пользуясь которым легко определить, можно ли пройти по всем мостам, не проходя дважды ни по одному из них (в случае семи мостов Кёнигсберга это невозможно).