Для Калининграда планируют купить скульптуру «Эйлер и загадка кенигсбергских мостов»

Скульптурная композиция «Эйлер и загадка кенигсбергских мостов» значится в плане-графике муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» администрации Калининграда на сайте госзакупок на 2023 год.



Стоимость композиции — 11,53 млн рублей. Как следует из плана-графика, её планируется приобрести в 2023 году в рамках проекта по реализации туристического кода центра Калининграда регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». При этом информации о самой закупке на сайте нет. «Новый Калининград» направил соответствующий запрос властям областного центра.