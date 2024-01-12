Композицию «Эйлер и загадка кенигсбергских мостов» за 11,5 млн планируют поставить на острове Канта (фото)

Власти Калининграда намерены установить скульптурную композицию «Эйлер и загадка кенигсбергских мостов» на ул. Канта на территории острова Иммануила Канта. Стоимость произведения искусства составила 11,52 млн рублей. Соответствующая информация содержится в контракте, опубликованном на сайте госзакупок.



В техническом задании описывается внешний вид композиции, а также приводится иллюстрация. В частности, говорится, что это будет «синтетическая скульптурная композиция из труб в форме куба, внутри которого два треугольника и две окружности, по сторонам куба крепятся семь тематических декоративных пластин из литьевого металла (латуни), которые организуются металлическим каркасом, который закрепляется кубе». Высота бетонного постамента составит 3,9 метра, размеры куба — 2×2х2 метра. Предусмотрена надпись «Леонард Эйлер».

Как говорится в ответе пресс-службы администрации города на официальный запрос «Нового Калининграда», контракт на поставку произведения искусства заключен с единственным поставщиком — ООО «МОСИНВЕСТ» 27 декабря 2023 года. В администрации отметили, что автором композиции является калининградский художник Игорь Исаев, который передал свои исключительные права на произведение.

Напомним, скульптуру планировалось купить в рамках проекта по реализации туристического кода центра Калининграда регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Отметим, что загадка о семи мостах Кёнигсберга (как пройти по всем семи мостам, но лишь по одному разу) является одной из туристических легенд Калининграда. В 1736 году загадка заинтересовала математика, члена Петербургской академии наук Леонарда Эйлера. В письме итальянскому математику и инженеру Мариони он написал, что он смог найти правило, пользуясь которым легко определить, можно ли пройти по всем мостам, не проходя дважды ни по одному из них (в случае семи мостов Кёнигсберга это невозможно).

Скриншот композиции из технического задания к контракту