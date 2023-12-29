Алиханов объяснил, почему появились длинные очереди на въезд в регион со стороны Польши

Очереди на въезд в регион со стороны Польши связаны с тем, что транзит в российские регионы через Калининградскую область является самым дешевым решением для русскоязычных жителей Германии. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов информационному агентству РИА «Новости».



«Я видел, что у нас большие очереди на польской стороне, восемь-двенадцать часов ждут. Это немцы в основном с родственниками, которые живут в России. Это самый дешевый способ попасть из Европы в Москву — приехать в Калининград, бросить автомобиль на долговременной парковке и дальше долететь до Москвы или до других городов, в которые летают из аэропорта Храброво», — сообщил Алиханов.

Напомним, в декабре на границе с Польшей начали возникать большие очереди. Например, вечером 23 декабря, по подсчетам водителей, на польско-российской границе скопилось около полутора тысяч автомобилей. Порядка 450 из них находились в очереди перед пунктом пропуска в Гжехотках, еще около 50 машин насчитывалось в Безледах. Как сообщают сотрудники таможни, почти все въезжающие в регион автомобилисты — русскоязычные граждане Германии, которые едут в Россию на зимние праздники.